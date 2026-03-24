Dalle cinque partecipazioni al Festival di Sanremo alle collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, Paoli è stato una figura centrale della cosiddetta scuola genovese. La notizia della sua morte è stata diffusa in una nota della famiglia, che chiede massima riservatezza

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È morto Gino Paoli all’età di 91 anni. «Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari», ha fatto sapere la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove ancora oggi abitava, è stato una figura centrale della cosiddetta “scuola genovese” insieme ad altri giganti della musica italiana come Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco e Bruno Lauzi.

Nel corso della carriera ha collaborato con numerosi interpreti italiani e internazionali. Tra le collaborazioni più importanti ci sono quelle con Ornella Vanoni (con cui ha avuto anche un’importante storia d’amore), Patty Pravo, Zucchero e molti altri.

Tra i suoi brani più celebri figurano Il cielo in una stanza, Sapore di sale, La Gatta, Che cosa c’è e Senza fine. Paoli ha partecipato inoltre a cinque edizioni del Festival di Sanremo, la prima nel 1961 e l’ultima nel 2002, e ha composto musiche per colonne sonore di film. Gli ultimi anni della sua vita erano stati segnati dal dolore, in particolare dopo la perdita del figlio Giovanni nel 2025.

Durante la sua lunga carriera di cantautore, Paoli ha avuto anche una parentesi politica nel 1987 quando si candida alle politiche, venendo eletto come deputato fra le file del Partito Comunista Italiano (poi PDS). Nel 1992 dà l'addio all'attività politica professionale, non venendo rieletto, ma ha ricoperto più tardi anche il ruolo di assessore alla Cultura nel comune di Arenzano.

Le reazioni

«Mi dispiace immensamente. Era un caro amico, molto, molto caro. È stato un grandissimo autore e compositore. A parte la sua bravura come interprete, vorrei che fosse ricordato soprattutto come un autore e compositore di primo piano». È il commento di Giulio Ripetti in arte Mogol che ha rilasciato all’Adnkronos. Unanime il cordoglio del mondo politico.

(notizia in aggiornamento)

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