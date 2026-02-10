Il Giorno del ricordo

La confusione offende le vittime, separare la Shoah dal dramma delle foibe

Daniele Susinistorico
10 febbraio 2026 • 07:00

Il 27 gennaio, Giorno della memoria, e il 10 febbraio, il Giorno del ricordo, sono due ricorrenze dotate di una propria autonomia storica e identitaria, vicine soltanto sul piano cronologico ma profondamente diverse sotto ogni altro aspetto. Si torni a rispettare il calendario civile, si separino queste due date in ogni senso.

Già in passato è stato più volte criticato l’accostamento improprio tra il 27 gennaio, Giorno della memoria e il 10 febbraio il Giorno del ricordo: due ricorrenze dotate di una propria autonomia storica e identitaria, vicine soltanto sul piano cronologico ma profondamente diverse sotto ogni altro aspetto. Differiscono per la natura degli eventi ricordati, per il contesto geografico, per la tipologia delle vittime e, soprattutto, per la portata storica e simbolica dei fatti cui fanno riferimento.

Daniele Susinistorico

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.