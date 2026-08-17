La cifra di Glen Hansard, il bardo capace di affondare nel cuore d’Irlanda

Ma dove vanno i cantautori quando muoiono; esiste un posto dove si ritrovano a far casino come nelle osterie di fuori porta, o dentro i pub dove si divertivano a suonare la chitarra. La notte in cui è morto, Hansard stava tornando da una serata passata a cantare in un pub. Era rimasto legato alla tradizione di suonare dal vivo in mezzo alla gente, il successo internazionale e l’Oscar per la miglior canzone originale nel film Once, non avevano cambiato la sua natura gentile