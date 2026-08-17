La cifra di Glen Hansard, il bardo capace di affondare nel cuore d’Irlanda

Ma dove vanno i cantautori quando muoiono; esiste un posto dove si ritrovano a far casino come nelle osterie di fuori porta, o dentro i pub dove si divertivano a suonare la chitarra. La notte in cui è morto, Hansard stava tornando da una serata passata a cantare in un pub. Era rimasto legato alla tradizione di suonare dal vivo in mezzo alla gente, il successo internazionale e l’Oscar per la miglior canzone originale nel film Once, non avevano cambiato la sua natura gentile
È come se l’intera Irlanda si fosse riunita nella cattedrale di San Patrizio a Dublino per il funerale di Glen Hansard, andato via troppo presto, all’improvviso, per un incidente in moto sulle strade della periferia della capitale irlandese. C’era tutta l’Irlanda a stringersi intorno ai rimasti vivi, a quelli che piangevano per la scomparsa di Hansard, gli amici, i parenti, la moglie, il fratello minore. C’erano gli spiriti di tutti i cantautori e poeti irlandesi, i giovani busker con le loro ch