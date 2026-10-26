Gli Editors: «In questo disco abbiamo cercato qualcosa di più reale e più umano»

Negli ultimi anni si erano progressivamente allontanati dal suonare tutti insieme. Con Surface, Echo & Sound, il loro ottavo album, in uscita il 30 ottobre, hanno scelto invece di rimettersi l’uno davanti all’altro e ascoltare che cosa succede: «Volevamo ritrovare un rapporto più diretto con gli strumenti»

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Per gli Editors, a un certo punto, tornare nella stessa stanza è diventato quasi un gesto controcorrente. Negli ultimi anni si erano progressivamente allontanati dal suonare tutti insieme, fino a EBM, il disco che li aveva portati più lontano dall’idea di essere cinque musicisti in una sala prove. Con Surface, Echo & Sound, il loro ottavo album, in uscita il 30 ottobre, hanno scelto invece di rimettersi l’uno davanti all’altro e ascoltare che cosa succede. Parlando con Tom Smith ed Elliott Willi