Golden Years: «Alla nostra generazione hanno detto subito che il futuro era un disastro»

Pietro Paroletti ha collaborato da produttore con moltissimi artisti. Il suo ultimo EP, Frutta e verdura, è contemporaneo nel suo essere fuori dall’attualità. Al cantautorato contemporaneo «forse mancano temi più ampi: oggi in tutta l’arte predomina l’autobiografia, sembra quasi che se non parli di una cosa che ti è successa non sei credibile»