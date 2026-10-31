spaghetti & moretti

Agatha Christie (ma con il sesso): perdersi al Grand Alpine Hotel

Antonio D'Orrico
31 ottobre 2026 • 07:00
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Lucy Foley rifà la grande giallista britannica con una Miss Marple rediviva. E colmando un’importante lacuna. Il romanzo mi ha fatto tornare alla mente un omicidio all’anglicana All Saints Church di via Solferino a Milano

Sabato (scorso) Il senso di colpa mi divora. Dovrei leggere (per contratto) l’ultimo Piperno (Gli scherzi della vita, Mondadori), invece mi sono perso in Assassinio al Grand Alpine Hotel di Lucy Foley (ancora Mondadori), un romanzo che rifà Agatha Christie alla grande con una Miss Marple rediviva, e colma una lacuna immettendo dosi massicce e ironiche di sesso. Nei gialli di Agatha non si scopava mai. Forse perché nata sotto la Regina Vittoria, la scrittrice se ne asteneva con un fanatismo da al

Antonio D'Orrico
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Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)