Al cinema dal 15 gennaio

“La grazia”, il presidente di Sorrentino è improbabile ma verosimile

Teresa Marchesi
10 gennaio 2026 • 07:00

Una riflessione intimista che tocca questioni cruciali, come quella del fine vita. La battaglia civile non è la mission del regista: «Ma sarei felice se aiutasse a riaccendere l’attenzione»

È mai successo a Paolo Sorrentino, in queste ultime settimane e con l’occhio alla sbigliettatura, di aver voglia di essere Checco Zalone? È la più grossolana, rozza e sgarbata delle domande possibili, ovvero la più antinomica alla definizione della parola “grazia” offerta dalla Treccani. È una domanda in puro checcozalonestyle, tanto per restare in tema. Ma è anche una delle poche domande capaci di strappare a un regista aureolato come Sorrentino una risposta compiuta in merito al proprio lavoro

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.