Grazie per il ballo, Leonard Cohen: riscoprire il suo album postumo

Thanks for the Dance, il disco uscito nel 2019 grazie al figlio del cantante, è il suo testamento spirituale e artistico. Ora è anche il titolo del libro di Mondadori che raccoglie le sue canzoni e poesie: un’opera attesa da tutti i coheniani d’Italia

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Enzo Jannacci, una volta parlando di Fabrizio De André, mi disse: «Le carogne vivono a lungo ma i poeti muoiono presto». Ma i poeti, aggiungo io, vivono per sempre e tornano, sempre. Basta aprire una pagina, mettere un vinile sul giradischi, ritrovarsi davanti ad una tela e il poeta torna a parlarci. Leonard Cohen se n’è andato troppo presto. Certo, aveva 82 anni, ma se pensiamo che in questi giorni Bob Dylan, che ne ha 85, è in tour proprio in Italia, le parole di Jannacci hanno ancora più valo