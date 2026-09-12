La classifica dei libri

Guccini torna in classifica. Una buona storia può perdere tempo

Beppe Cottafavieditor
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12 settembre 2026 • 18:12

I suoi libri funzionano allo stesso modo delle sue canzoni. Il narratore si distrae, torna indietro, fino a che il lettore scopre che il vero protagonista non era davvero la trama

Francesco Guccini torna in classifica. A poco più di un mese dalla sua scomparsa, Calde le pere! Storia di un fiume e di una integerrima fanciulla (Giunti) entra fra i libri più venduti al quarto posto. Sarebbe però un errore leggerlo come un commosso omaggio postumo. Guccini avrebbe diffidato di qualsiasi sentimentalismo, soprattutto rivolto a lui. La novella comincia in una torrida estate del 1935. In via del Pratello a Bologna passa Lisetta, ragazza eterea e quasi irreale, talmente virtuosa c

Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 