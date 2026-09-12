Guccini torna in classifica. Una buona storia può perdere tempo

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Francesco Guccini torna in classifica. A poco più di un mese dalla sua scomparsa, Calde le pere! Storia di un fiume e di una integerrima fanciulla (Giunti) entra fra i libri più venduti al quarto posto. Sarebbe però un errore leggerlo come un commosso omaggio postumo. Guccini avrebbe diffidato di qualsiasi sentimentalismo, soprattutto rivolto a lui. La novella comincia in una torrida estate del 1935. In via del Pratello a Bologna passa Lisetta, ragazza eterea e quasi irreale, talmente virtuosa c