La guerra santa dei due Giovanni e delle biblioteche: tra culto del testo e dell’immagine

Nel dopoguerra la lotta, sia pure a suon di lettere, è senza esclusione di colpi. Nel libro intitolato asetticamente Una vita per l’Ambrosiana e pubblicato dalla Biblioteca vaticana, Pasini ricava da un migliaio di documenti inediti le ragioni sia di Galbiati sia di Mercati

true false

Nell’estate del 1951 la notizia delle dimissioni del prefetto della Biblioteca Ambrosiana non aveva fatto rumore, e l’avvicendamento era sembrato normale, perché a lasciare l’istituzione ecclesiastica milanese, illustre ma in affanno, era dopo oltre un quarto di secolo il prete settantenne Giovanni Galbiati. Si trattava in realtà dell’epilogo drammatico di uno scontro durissimo: tra il dimissionario, colpito da scomunica, e il cardinale Giovanni Mercati, studioso di fama internazionale e bibliot