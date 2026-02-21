Il duello tra cardinali e bibliotecari

La guerra santa dei due Giovanni e delle biblioteche: tra culto del testo e dell’immagine

Giovanni Maria Vianstorico
21 febbraio 2026 • 18:26

Nel dopoguerra la lotta, sia pure a suon di lettere, è senza esclusione di colpi. Nel libro intitolato asetticamente Una vita per l’Ambrosiana e pubblicato dalla Biblioteca vaticana, Pasini ricava da un migliaio di documenti inediti le ragioni sia di Galbiati sia di Mercati

Nell’estate del 1951 la notizia delle dimissioni del prefetto della Biblioteca Ambrosiana non aveva fatto rumore, e l’avvicendamento era sembrato normale, perché a lasciare l’istituzione ecclesiastica milanese, illustre ma in affanno, era dopo oltre un quarto di secolo il prete settantenne Giovanni Galbiati. Si trattava in realtà dell’epilogo drammatico di uno scontro durissimo: tra il dimissionario, colpito da scomunica, e il cardinale Giovanni Mercati, studioso di fama internazionale e bibliot

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).