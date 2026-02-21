Anche per gli onnivori di tv “Heated Rivalry” è un po’ troppo

Negli anni ho visto cose che voi umani classifichereste come inguardabili ancora prima di accenderle. La mia tolleranza per la monnezza è sempre stata altissima. Poi è arrivato Heated Rivalry e dopo cinque minuti di cui due in russo coi sottotitoli, mi sono guardata dentro e ho detto basta, leggiti un libro
Non trovo gran gusto nel tempo che passa, se non per pochi aspetti. Più invecchio meno me ne frega di quello che gli altri pensano di me, nessuno dei miei amici mi propone di uscire dopo le 22, quando viaggio non vado più a dormire sui divani degli altri potendomi sempre permettere una stanza d’albergo. La lista finirebbe qui, non avessi recentemente scoperto un’altra miglioria non indifferente: non ho più tempo per le puttanate. Che di primo acchito potrebbe sembrare un problema, il tempo liber