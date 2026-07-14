Finzioni

I due gioielli di Fruttero & Lucentini

Beppe Cottafavieditor
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14 luglio 2026 • 11:10

Arrivano in libreria due opere della coppia migliore della letteratura italiana: L’idraulico non verrà, raccolta di poesie ingegnose e modernissime che offrono una teoria dell’esistenza più convincente di tanti trattati di filosofia, e I nottambuli, una selezione degli scritti che F&L dedicarono all’epopea del «cretino»

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Einaudi manda in libreria L’idraulico non verrà, raccolta di poesie che F&L pubblicarono in tiratura limitata mentre stavano scrivendo La donna della domenica – piccolo classico nascosto, e come tale rimasto per decenni. È uno di quei libri che sembrano nati per essere perduti e che invece sopravvivono come certi vini dimenticati in cantina: migliorano. Il rubinetto che perde e l’idraulico che non arriverà mai diventano una teoria dell’esistenza molto più convincente di tanti trattati di filosof

Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 