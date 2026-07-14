I due gioielli di Fruttero & Lucentini

Arrivano in libreria due opere della coppia migliore della letteratura italiana: L’idraulico non verrà, raccolta di poesie ingegnose e modernissime che offrono una teoria dell’esistenza più convincente di tanti trattati di filosofia, e I nottambuli, una selezione degli scritti che F&L dedicarono all’epopea del «cretino»

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Einaudi manda in libreria L’idraulico non verrà, raccolta di poesie che F&L pubblicarono in tiratura limitata mentre stavano scrivendo La donna della domenica – piccolo classico nascosto, e come tale rimasto per decenni. È uno di quei libri che sembrano nati per essere perduti e che invece sopravvivono come certi vini dimenticati in cantina: migliorano. Il rubinetto che perde e l’idraulico che non arriverà mai diventano una teoria dell’esistenza molto più convincente di tanti trattati di filosof