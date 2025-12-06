il volume del biblista ebreo israel Knohl

I farisei, gli ebrei, papa Francesco e Gesù. Viaggio alla radice della disputa sul Messia

Giovanni Maria Vianstorico
06 dicembre 2025 • 18:29

Tra le incomprensioni che hanno reso difficile il rapporto di Bergoglio con il mondo ebraico vi era la ricorrente rappresentazione negativa dei farisei nel commentare brani evangelici. Una questione complessa sui cui ora ha gettato nuova luce il biblista Israel Knohl. Che intende contribuire a sanare la «relazione fondamentale» tra ebrei e cristiani

Tra le incomprensioni che hanno reso difficile il rapporto di papa Francesco con il mondo ebraico vi era un dettaglio non insignificante: la ricorrente rappresentazione negativa dei farisei da parte del pontefice nel commentare brani evangelici. Rafforzata dall’uso figurato e peggiorativo del termine “fariseo” nel linguaggio comune, e minimizzata in modo abile (ma non risolutivo) da Bergoglio che replicava alle critiche con una battuta, dicendo che anche ai gesuiti vengono spesso applicati stere

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).