I farisei, gli ebrei, papa Francesco e Gesù. Viaggio alla radice della disputa sul Messia

Tra le incomprensioni che hanno reso difficile il rapporto di Bergoglio con il mondo ebraico vi era la ricorrente rappresentazione negativa dei farisei nel commentare brani evangelici. Una questione complessa sui cui ora ha gettato nuova luce il biblista Israel Knohl. Che intende contribuire a sanare la «relazione fondamentale» tra ebrei e cristiani
