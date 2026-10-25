I figli di Millie Bobby Brown e il dibattito che si scatena sulle adozioni

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You became my dad. Sei diventato mio padre. Che sia stata proprio Eleven – il personaggio che più di tutti ha contribuito alla fama di Millie Bobby Brown – a rivelare al suo pubblico il valore dei rapporti d’elezione, delle filiazioni per scelta, dell’adozione come forma d’amore, oggi suona paradossale. Il rapporto tra la protagonista di Stranger Things e Jim Hopper – il poliziotto buono che ancora bambina la trova nei boschi, la cresce e protegge, e così «diventa suo padre» – non è infatti bast