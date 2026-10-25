I figli di Millie Bobby Brown e il dibattito che si scatena sulle adozioni

La giovane star di Stranger Things ha adottato due bambini insieme al marito Jake Bongiovi. Le reazioni che ci sono state sui social mettono in evidenza come la concezione diffusa di famiglia nella cultura occidentale continui a usare la biologia come unico metro della maternità
You became my dad. Sei diventato mio padre. Che sia stata proprio Eleven – il personaggio che più di tutti ha contribuito alla fama di Millie Bobby Brown – a rivelare al suo pubblico il valore dei rapporti d’elezione, delle filiazioni per scelta, dell’adozione come forma d’amore, oggi suona paradossale. Il rapporto tra la protagonista di Stranger Things e Jim Hopper – il poliziotto buono che ancora bambina la trova nei boschi, la cresce e protegge, e così «diventa suo padre» – non è infatti bast