Cultura

I figli di Millie Bobby Brown e il dibattito che si scatena sulle adozioni

Francesca Fulghesu
25 ottobre 2026 • 17:00
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La giovane star di Stranger Things ha adottato due bambini insieme al marito Jake Bongiovi. Le reazioni che ci sono state sui social mettono in evidenza come la concezione diffusa di famiglia nella cultura occidentale continui a usare la biologia come unico metro della maternità 

You became my dad. Sei diventato mio padre. Che sia stata proprio Eleven – il personaggio che più di tutti ha contribuito alla fama di Millie Bobby Brown – a rivelare al suo pubblico il valore dei rapporti d’elezione, delle filiazioni per scelta, dell’adozione come forma d’amore, oggi suona paradossale. Il rapporto tra la protagonista di Stranger Things e Jim Hopper – il poliziotto buono che ancora bambina la trova nei boschi, la cresce e protegge, e così «diventa suo padre» – non è infatti bast

Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu

Nata e cresciuta a Milano, è laureata in Lettere moderne con una tesi sulla poesia di Giovanni Giudici. Si occupa di scuola, cultura e diritti. Ha insegnato nella scuola pubblica. Collabora con Domani e Ilfattoquotidiano.it ed è la caporedattrice della rivista di arte e filosofia La tigre di carta. Fa ricerca indipendente in ambito filologico