Finisce l’anno ed è tempo di bilanci. Ci siamo chiesti quali sono i libri usciti nel 2022 che abbiamo apprezzato di più. E abbiamo deciso di condividere i nostri consigli con voi, in attesa di ricevere i vostri. Dopo i romanzi , ora è tempo dei saggi

Vi abbiamo raccontato quelli che sono i nostri dieci romanzi preferiti e abbiamo letto i vostri consigli sui social e via mail. Ora è il momento invece di scambiarci le idee sui nostri saggi preferiti, pescando da quel grande mondo che in inglese si definisce “non fiction” e solo per i libri usciti nel 2022. Queste sono le nostre scelte, voi potete farci altre segnalazioni scrivendo a lettori@editorialedomani.it.

© Riproduzione riservata