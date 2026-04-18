I pontefici e gli Stati Uniti, storia di una relazione complicata

La contrapposizione improvvisa imposta dal presidente statunitense nei rapporti con la chiesa di Roma sta provocando una situazione senza precedenti. Anche se la storia secolare tra la nazione che si dichiara under God e il cattolicesimo non è mai stata facile

true false

Tra gli effetti della tempesta scatenata dal presidente Donald Trump su papa Leone, preso di mira come mai prima, sul piano comunicativo vi è il fatto indubbio che in questo modo è molto cresciuta l’attenzione sul primo viaggio africano di Prevost. Dal canto suo il pontefice tira dritto. «Il mondo è devastato da tiranni» ha detto in Camerun e il londinese Times, pur meno compassato di una volta, ha dedicato al papa di Roma un’enorme foto in prima pagina. I tiranni non sono mai identificati da Le