Cultura

I pontefici e gli Stati Uniti, storia di una relazione complicata

Giovanni Maria Vianstorico
18 aprile 2026 • 18:00

La contrapposizione improvvisa imposta dal presidente statunitense nei rapporti con la chiesa di Roma sta provocando una situazione senza precedenti. Anche se la storia secolare tra la nazione che si dichiara under God e il cattolicesimo non è mai stata facile

Tra gli effetti della tempesta scatenata dal presidente Donald Trump su papa Leone, preso di mira come mai prima, sul piano comunicativo vi è il fatto indubbio che in questo modo è molto cresciuta l’attenzione sul primo viaggio africano di Prevost. Dal canto suo il pontefice tira dritto. «Il mondo è devastato da tiranni» ha detto in Camerun e il londinese Times, pur meno compassato di una volta, ha dedicato al papa di Roma un’enorme foto in prima pagina. I tiranni non sono mai identificati da Le

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Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).