Il Caso 137 è grande cinema puro, ma i confini tra fiction e realtà sono impalpabili

È un puzzle sapiente e complesso quello imbastito da Dominik Moll: la ricerca di una giustizia forse impossibile, l’odio e il sospetto popolare per la police, il divario tra la capitale e il resto del paese, il senso di abbandono della provincia, le diseguaglianze sociali croniche

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Chissà perché d’istinto, davanti a un film come Il Caso 137 (Dossier 137), viene da chiedersi se in Italia avrebbe ottenuto uno straccio di finanziamento pubblico? In Francia è stato coprodotto da France 2 Cinéma, era in concorso a Cannes ed è il più appassionante thriller di investigazione dell’annata 2025. È anche un film politico, ma del tipo più raro e prezioso, senza schemi ideologici precostituiti e senza facili manicheismi (meglio non allarmare quella porzione di pubblico che scansa come