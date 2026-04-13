L’uscita in Italia

Il Caso 137 è grande cinema puro, ma i confini tra fiction e realtà sono impalpabili

Il caso 137 - Foto Fanny De Gouville
Il caso 137 - Foto Fanny De Gouville
Il caso 137 - Foto Fanny De Gouville
Teresa Marchesi
13 aprile 2026 • 18:38

È un puzzle sapiente e complesso quello imbastito da Dominik Moll: la ricerca di una giustizia forse impossibile, l’odio e il sospetto popolare per la police, il divario tra la capitale e il resto del paese, il senso di abbandono della provincia, le diseguaglianze sociali croniche

Chissà perché d’istinto, davanti a un film come Il Caso 137 (Dossier 137), viene da chiedersi se in Italia avrebbe ottenuto uno straccio di finanziamento pubblico? In Francia è stato coprodotto da France 2 Cinéma, era in concorso a Cannes ed è il più appassionante thriller di investigazione dell’annata 2025. È anche un film politico, ma del tipo più raro e prezioso, senza schemi ideologici precostituiti e senza facili manicheismi (meglio non allarmare quella porzione di pubblico che scansa come

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Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.