«Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà», ha detto il presidente francese. La Rai propone la proiezione di due film: Le pistolere e A briglia sciolta

false false

«I suoi film, la sua voce, la sua gloria abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne, Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Esistenza francese, splendore universale. Ci commuoveva. Piangiamo una leggenda del secolo». Così il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato su X l’attrice Brigitte Bardot, morta all’età di 91 anni. La notizia della sua morte è arrivata direttamente dalla sua fondazione che si occupa di difendere i diritti degli animali.

La Société Protectrice des Animaux, la più antica associazione francese per la protezione degli animali, ha infatti ricordato Bardot come una «figura iconica e appassionata per la causa animale».

Anche la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha scritto un messaggio per ricordare la storica attrice francese. Durante la sua carriera, Bardot ha più volte sostenuto pubblicamente proprio il Front National partito fondato da Jean-Marie Le Pen. «La scomparsa di Brigitte è un dolore immenso. La Francia perde una donna eccezionale per il suo talento, il suo coraggio, la sua franchezza, la sua bellezza», ha scritto Marine Le Pen su X. «Una donna – prosegue – che ha scelto di interrompere una carriera incredibile per dedicarsi agli animali, che ha difeso fino al suo ultimo respiro con energia e amore inesauribili. Era incredibilmente francese: libera, indomabile, integra. Ci mancherà enormemente».

Lo scorso ottobre è uscito in Francia il suo ultimo libro, dal titolo Mon BBcédaire, una raccolta intima e personale di definizioni, interamente scritta a mano e rivolta ai suoi fan.

«Diva indimenticabile e impareggiabile simbolo di libertà nei costumi e nel pensiero, interprete imitatissima e inimitabile», così, invece, la Biennale di Venezia ricorda l'attrice francese. «Nell'insieme della sua breve ma straordinaria carriera, ma anche in seguito con le sue prese di posizione pubbliche dopo il suo precoce ritiro, poche figure come Brigitte Bardot hanno messo in discussione in maniera così radicale e profonda gli stereotipi dominanti della donna nell'era moderna», aggiunge la Biennale di Venezia nel messaggio di cordoglio.

L’omaggio della Rai

Per rendere omaggio a Brigitte Bardot, Rai propone già oggi - domenica 28 dicembre - due film che hanno visto protagonista la grande attrice francese. Alle 15.30, in particolare, Rai 3 propone il film firmato da Roger Vadim nel 1961 "A briglia sciolta" con Brigitte Bardot, Michel Subor e Claude Brasseur. In prima serata su Rai 2, invece, Brigitte Bardot e Claudia Cardinale - insieme a Michael John Pollard - interpretano Le pistolere, diretto da Christian-Jaque nel 1971.

© Riproduzione riservata