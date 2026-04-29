al cinema

Il diavolo veste sponsor: Priestley non fa più ridere

Teresa Marchesi
29 aprile 2026 • 18:36

Tantissimi outfit (brutti), pochissime gag: The Devil wears Prada 2 ricicla cliché. La trama del sequel, che vede tornare Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt, gira intorno alla crisi dei giornali e a un miliardario che vuole prendersi Runway

La più efferata è la giacca con le nappine. Quelle nappine tristi da tende del salotto buono, in quantità esagerata, di varia taglia e in assortimento cromatico da daltonici. È un indumento inquietante. Ti aspetti che buchi lo schermo e ti ghermisca nel poltergeist, relegandoti nell’universo parallelo delle nappine infestanti. Che fine ha fatto la Miranda icona di stile, quella che vent’anni fa ci ha sbronzato di fashion superlativa? Dalle note di produzione scopri che la giacca suddetta, orname

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Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.