Il diavolo veste sponsor: Priestley non fa più ridere

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La più efferata è la giacca con le nappine. Quelle nappine tristi da tende del salotto buono, in quantità esagerata, di varia taglia e in assortimento cromatico da daltonici. È un indumento inquietante. Ti aspetti che buchi lo schermo e ti ghermisca nel poltergeist, relegandoti nell’universo parallelo delle nappine infestanti. Che fine ha fatto la Miranda icona di stile, quella che vent’anni fa ci ha sbronzato di fashion superlativa? Dalle note di produzione scopri che la giacca suddetta, orname