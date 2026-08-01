il mestiere di osservare l’arte

Il lavoro di guardare davvero. Perché l’attenzione è amore

Lucia Antista
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01 agosto 2026 • 17:38

Come l’amore la raccolta di saggi critici scritti nell’arco di 25 anni da Maggie Nelson ha un filo rosso di metodo. Si chiede: cosa significa stare dentro un’opera abbastanza a lungo da lasciarsene trasformare?

Hilton Als, critico del New Yorker e uno dei soggetti finiti in questo libro, parlando della metropolitana di New York – luci che scorrono, corpi in piedi, e l’osservazione che li accomuna tutti – dice: siamo una sfilza di bocche che hanno bisogno di essere riempite, «con qualcosa di umido o di asciutto, come l’amore, o di inconsueto e saporito, come l’amore». Maggie Nelson cita queste parole nella prefazione di Come l’amore, da poco uscito in Italia per il Saggiatore. Ammette di non capirle del

Lucia Antista
Lucia Antista
Lucia Antista

Scrive di cultura, arte e fenomeni dell’era digitale per diverse testate, tra cui Domani, Marie Claire, Vogue, Domus, Link idee per la tv.  