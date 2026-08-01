Il lavoro di guardare davvero. Perché l’attenzione è amore

true false

Hilton Als, critico del New Yorker e uno dei soggetti finiti in questo libro, parlando della metropolitana di New York – luci che scorrono, corpi in piedi, e l’osservazione che li accomuna tutti – dice: siamo una sfilza di bocche che hanno bisogno di essere riempite, «con qualcosa di umido o di asciutto, come l’amore, o di inconsueto e saporito, come l’amore». Maggie Nelson cita queste parole nella prefazione di Come l’amore, da poco uscito in Italia per il Saggiatore. Ammette di non capirle del