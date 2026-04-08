Amici: il legame tra Gianni Celati e Ermanno Cavazzoni

Il nuovo libro Storia di un’amicizia – edito da Quodlibet – è un racconto intimo di un rapporto tra due grandi scrittori. Sullo sfondo l’Emilia e il lascito di un senso irrisarcibile di sradicamento. Contro un’idea di letteratura salottiera e piena di sé

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Storia di un’amicizia di Ermanno Cavazzoni (Quodlibet, pp.242) è un libro insolito: prima di tutto e fin dall’inizio è molto personale, sentito, commosso. Al tempo stesso c’è un discorso che qui emerge da una comunità e sembra parlare a suo nome. Una parte sostanziosa è costituita dal racconto, anzi dal ritratto di Gianni Celati in Emilia, lungo un’amicizia durata diverse decadi. Anche quando viaggiano insieme, l’Emilia è sempre con loro e cercherò di dire cosa sia. C’è dell’altro in Gianni Cela