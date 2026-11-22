Nell’universo di 007 i cocktail sono accessori di stile, ma il Vesper Martini svela qualcosa di più: la sua educazione sentimentale. Ideato come dichiarazione d’amore nel romanzo d’esordio di Ian Fleming, il Vesper diventa simbolo di desiderio, attaccamento e ricordo. La forma liquida dell’amore perduto per la più atipica delle Bond girl

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv