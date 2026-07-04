Il paradigma di desiderabilità sta cambiando? Insidie e timidi segnali da Off Campus a JLo

Io ci credo che gli uomini possano migliorare, siano migliorati – anche se di recente ho letto Estranei di Belle Burden e ho pensato che forse sarebbe meglio sterminarli tutti – ma il rischio è mostrarci un mondo ideale ancora lontano, uno in cui el pube de oro, con gli addominali a forma di tavoletta di cioccolato, è anche un tenero amante