Il paradigma di desiderabilità sta cambiando? Insidie e timidi segnali da Off Campus a JLo

Io ci credo che gli uomini possano migliorare, siano migliorati – anche se di recente ho letto Estranei di Belle Burden e ho pensato che forse sarebbe meglio sterminarli tutti – ma il rischio è mostrarci un mondo ideale ancora lontano, uno in cui el pube de oro, con gli addominali a forma di tavoletta di cioccolato, è anche un tenero amante
Dopo secoli di patriarcato, forse abbiamo imparato una lezione: gli stronzi non devono essere cambiati, salvati, accuditi. Se possibile vanno lasciati perdere, abbandonati a morire da soli o al massimo in compagnia del proprio ego. Mi è sempre sembrato abbastanza intuitivo che ci si dovesse innamorare di brave persone, ma spesso mi trovavo isolata nella mia convinzione mentre i libri, i film e le mie amiche in egual misura sembravano voler promuovere l’idea balzana e altrettanto radicata che se