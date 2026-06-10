Al guilty pleasure non si comanda: il prigioniero è un bel polpettone

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Alejandro Amenábar si incarica del coming out postumo di Miguel De Cervantes. È la ragione primaria per cui Il prigioniero (El cautivo) ha collezionato hater in Spagna e la ragione per cui invece merita simpatia. Riscatta il film dalla banalità della origin story di maniera. Parliamo di un Amenábar lontanissimo dai suoi gotici di culto (Apri gli occhi, 1997, The Others, 2001), meno autore e più artigiano da mainstream. Sideralmente distante però anche dal pretenzioso baraccone queer allestito da