Il rapporto tra politica e religione, la nuova stagione dei radicalismi

Su un tema di lunghissimo periodo come il rapporto tra politica e religione l’attenzione dell’opinione pubblica si è riaccesa soprattutto per l’evoluzione drammatica in almeno tre scenari: la guerra nel Vicino e nel Medio Oriente, l’aggressione russa all’Ucraina, le ricorrenti stragi di cristiani in Nigeria

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Su un tema di lunghissimo periodo come il rapporto tra politica e religione l’attenzione dell’opinione pubblica si è riaccesa soprattutto per l’evoluzione drammatica in almeno tre scenari: la guerra nel Vicino e nel Medio Oriente, l’aggressione russa all’Ucraina, le ricorrenti stragi di cristiani in Nigeria. Studi e interventi di valore si sono moltiplicati soprattutto negli Stati Uniti, dove la componente religiosa resta molto importante, e in Francia; qui fenomeni di rilievo sono la scristiani