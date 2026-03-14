dal medio oriente alla casa bianca

Il rapporto tra politica e religione, la nuova stagione dei radicalismi

Giovanni Maria Vianstorico
14 marzo 2026 • 20:37

Su un tema di lunghissimo periodo come il rapporto tra politica e religione l’attenzione dell’opinione pubblica si è riaccesa soprattutto per l’evoluzione drammatica in almeno tre scenari: la guerra nel Vicino e nel Medio Oriente, l’aggressione russa all’Ucraina, le ricorrenti stragi di cristiani in Nigeria

Su un tema di lunghissimo periodo come il rapporto tra politica e religione l’attenzione dell’opinione pubblica si è riaccesa soprattutto per l’evoluzione drammatica in almeno tre scenari: la guerra nel Vicino e nel Medio Oriente, l’aggressione russa all’Ucraina, le ricorrenti stragi di cristiani in Nigeria. Studi e interventi di valore si sono moltiplicati soprattutto negli Stati Uniti, dove la componente religiosa resta molto importante, e in Francia; qui fenomeni di rilievo sono la scristiani

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).