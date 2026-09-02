Finzioni

Il romanzo nell’era di ChatGpt

Walter Sitiscrittore
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02 settembre 2026 • 14:53Aggiornato, 02 settembre 2026 • 15:02

La cattiva letteratura, o se vogliamo la letteratura di consumo o triviale, è più ricca di futuro di quella middlebrow. Nell’attuale letteratura di consumo 2.0, soprattutto quando dà spazio alla correttezza etica e al valore terapeutico, i tipi esemplari o passionali tendono a irrigidirsi come se ci fosse un ricettario da riempire

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola

La letteratura middlebrow, quella che strizza l’occhio al romanzo “alto” per far sentire i lettori più intelligenti, non si fa cogliere in castagna sullo stile, giura di essere fedele a un’ispirazione intima indiscutibile, evita i luoghi comuni più pacchiani; eppure si presenta anch’essa come un magazzino di suggestioni positive. L’empowerment femminile, i ragazzi che saranno i cittadini di domani, gli episodi storici che possono servire allo stesso tempo da ammaestramento e da curiosità che si

Walter Siti
Walter Siti
Walter Sitiscrittore

Saggista, scrittore italiano e critico letterario: dopo aver pubblicato saggi su E. Montale e S. Penna (fra gli altri), è divenuto il curatore dell’opera completa di P.P. Pasolini per la collana I Meridiani di Mondadori. Scrittore di romanzi quali Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008), Autopsia dell’ossessione (2010), Resistere non serve a niente (2012, Premio Mondello 2013 e vincitore al Premio Strega 2013), Il realismo è l'impossibile (2013), Exit strategy (2014), La voce verticale - 52 liriche per un anno (2015) e Bruciare tutto (2017); nel 2018, il pamphlet Pagare o non pagare e il romanzo Bontà (2028); La natura è innocente (2020).