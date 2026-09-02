Il romanzo nell’era di ChatGpt

La cattiva letteratura, o se vogliamo la letteratura di consumo o triviale, è più ricca di futuro di quella middlebrow. Nell’attuale letteratura di consumo 2.0, soprattutto quando dà spazio alla correttezza etica e al valore terapeutico, i tipi esemplari o passionali tendono a irrigidirsi come se ci fosse un ricettario da riempire