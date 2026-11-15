“cercare oltre”

Il terrore viene per mail e rompe la nostra illusione di poter controllare tutto

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
15 novembre 2026 • 17:15
Segui Domani su Google

Abbiamo inteso controllare ogni angolo remoto del mondo e della vita e ci siamo ritrovati costretti ad accettare di essere minacciati dovunque: dalle scuole al lavoro. Il terrorismo è diventato così nient’altro che il rovescio della medaglia della società del controllo. I nostri scherzi e i nostri crimini, il nostro lavoro e i nostri bambini: tutto è affidato a un sistema tecnologico vulnerabile all’arbitrio dei violenti

Ci sono mail che giungono quando non devono e invece mail che non giungono quando devono. Le prime abbiamo imparato a riconoscerle: sono quelle che hanno sparso falsi allarmi nelle nostre scuole. Per quanto possa sembrare paradossale, credo abbiano ragione sia quelli che sopravvalutano la faccenda e sostengono che siano stati atti di terrorismo ben riusciti nonostante dichiarassero il falso sia coloro che la sottovalutano affermando che è stato soltanto uno scherzo. In fondo una minaccia terrori

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE