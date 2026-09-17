Il vero protagonista del caso Sheeran? È l’oligopolio

Macklemore è stato rimosso dal tour del cantante britannico dopo aver espresso le sue posizioni pro Palestina dal palco del MetLIfe Stadium. Il dibattito pubblico si è concentrato molto su Sheeran più che su il miliardario Robert Kraft, proprietario dello stadio in cui si sarebbe svolta la prossima tappa del tour, che ha fatto pressioni per il licenziamento del rapper

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Nell’istante preciso in cui Macklemore ha gridato «Free Palestine» dal palco del MetLife Stadium, la macchina che lo avrebbe espulso dal tour di Ed Sheeran si è messa in moto: nel giro di pochi giorni sette stadi americani si sono opposti alla sua presenza nelle date rimanenti. Robert Kraft, proprietario del Gillette Stadium — dove si sarebbero dovuti tenere due dei concerti di Sheeran — ha confermato di aver deciso lui la cancellazione. È lui il catalizzatore di questa vicenda, eppure la maggio