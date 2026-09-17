Il vigneto del futuro e il compromesso di un clima che cambia

Riscrivere un paesaggio è una sfida tanto complessa quanto l’adattamento alla crisi climatica. La vitiforestry si basa sulla sinergia tra specie diverse per dare vita a un sistema più resiliente e in grado di rispondere agli eventi estremi. Ma ci sono alcuni rischi da non sottovalutare

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt