In “La metà dei suoi anni” le ragazze non sono un cliché

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Se il tuo memoir d’esordio vende oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo e resta per ottanta settimane nella classifica dei best seller del New York Times, le aspettative sul tuo debutto nel mondo della fiction sono altissime. Jennette McCurdy – classe 1992, ex volto di Nickelodeon e autrice dell’autobiografia Sono contenta che mia mamma è morta – torna alla scrittura dopo quattro anni e lo fa con il suo primo romanzo, La metà dei suoi anni, uscito per Mondadori lo scorso settembre. Il