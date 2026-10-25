In “La metà dei suoi anni” le ragazze non sono un cliché

Dopo un memoir da quattro milioni di copie, Jennette McCurdy fa il suo esordio nel mondo del romanzo con la storia di Waldo, un’adolescente dell’Alaska che inizia una relazione con il suo insegnante. Una trama che potrebbe facilmente cadere nello stereotipo ma che l’autrice riesce a rendere originale, mettendo anche a disagio i lettori
Se il tuo memoir d’esordio vende oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo e resta per ottanta settimane nella classifica dei best seller del New York Times, le aspettative sul tuo debutto nel mondo della fiction sono altissime. Jennette McCurdy – classe 1992, ex volto di Nickelodeon e autrice dell’autobiografia Sono contenta che mia mamma è morta – torna alla scrittura dopo quattro anni e lo fa con il suo primo romanzo, La metà dei suoi anni, uscito per Mondadori lo scorso settembre. Il