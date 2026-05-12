Incontrare davvero l’arte nella natura, l’esperienza dell’Oasy Contemporary art

Un nuovo parco alle spalle di Pistoia, nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio. Sono milleduecento ettari di magnifico bosco, un’oasi naturalistica affiliata al Wwf che il proprietario, Manes, ha messo a disposizione di un esperimento in discontinuità rispetto a quanto già esiste

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Il problema, con l’arte ambientale, è sempre lo stesso. È arte nella natura, ma la vedi al museo. Nasce per permettere un diverso rapporto con l’ambiente, ma di solito non interagisci con la natura, interagisci con una fotografia, un video, un’installazione fra quattro pareti. Prendete la mostra Arti della Terra, in questi mesi al Guggenheim di Bilbao. È una mostra superba, da un lato una retrospettiva di ciò che è stata l’Art in Nature negli ultimi cinquant’anni, a partire da quando Joseph Beuy