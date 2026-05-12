Chiuderà a novembre

Incontrare davvero l’arte nella natura, l’esperienza dell’Oasy Contemporary art

Michele De Lucchi e Mariangela Gualtieri, Nella terra il cielo, OCA Oasy Contemporary Art - Foto: Mattia Marasco
Michele De Lucchi e Mariangela Gualtieri, Nella terra il cielo, OCA Oasy Contemporary Art - Foto: Mattia Marasco
Michele De Lucchi e Mariangela Gualtieri, Nella terra il cielo, OCA Oasy Contemporary Art - Foto: Mattia Marasco
Paolo D'Angelofilosofo
12 maggio 2026 • 20:18

Un nuovo parco alle spalle di Pistoia, nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio. Sono milleduecento ettari di magnifico bosco, un’oasi naturalistica affiliata al Wwf che il proprietario, Manes, ha messo a disposizione di un esperimento in discontinuità rispetto a quanto già esiste

Il problema, con l’arte ambientale, è sempre lo stesso. È arte nella natura, ma la vedi al museo. Nasce per permettere un diverso rapporto con l’ambiente, ma di solito non interagisci con la natura, interagisci con una fotografia, un video, un’installazione fra quattro pareti. Prendete la mostra Arti della Terra, in questi mesi al Guggenheim di Bilbao. È una mostra superba, da un lato una retrospettiva di ciò che è stata l’Art in Nature negli ultimi cinquant’anni, a partire da quando Joseph Beuy

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Paolo D'Angelo
Paolo D'Angelo
Paolo D'Angelofilosofo

Professore ordinario di estetica presso l’Università di Roma Tre dal Settembre 2001. Dopo la laurea presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha ottenuto il dottorato di ricerca in Estetica presso l’Università di Bologna. Ha insegnato come professore associato di Estetica presso l’Università di Messina dal 1992 al 2000.  È stato Direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dal 2013 al 2018. È  stato vicepresidente della Società Italiana di Estetica dalla fondazione di quest’ultima nel 2001 al 2014.