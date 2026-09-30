Mezzadria digitale. Di chi sono i dati che vengono dai campi?

L’agricoltura potrebbe essere il luogo in cui la rivoluzione dell’Ia sarà meno spettacolare e più concreta. Tra la mano dell’agricoltore e il campo si inserisce uno strato invisibile fatto di sensori, cloud e algoritmi. Ma chi possiede queste informazioni? Regole frammentarie sulla governance dei dati possono ridurre la fiducia nelle tecnologie digitali

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc