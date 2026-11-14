L’intervista

Frölich: «Ammiro gli scrittori dallo sguardo tagliente, cattivo e spiritoso»

Benedetta Barone
14 novembre 2026 • 13:09
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Anna Katharina Fröhlich (foto Claudio Sforza)
Anna Katharina Fröhlich (foto Claudio Sforza)
Anna Katharina Fröhlich (foto Claudio Sforza)

La scrittrice tedesca presenta a Torino il suo romanzo La tigre nel giardino (Mondadori), la storia del viaggio di una ragazza e della zia sa una famiglia sikh in India: «Amo quel paese come si ama una persona. Quando ho scritto questo libro rileggevo i grandi russi»

Anna Katharina Frölich è una scrittrice tedesca. In italiano ha pubblicato La trama dell’invisibile (Mondadori, 2025) dove racconta il rapporto decennale che l’ha legata all’editore Roberto Calasso. La tigre nel giardino è uscito a maggio per Mondadori. Domenica 15 novembre alle ore 16 è al Circolo dei lettori di Torino insieme a Valentina Berengo in occasione di “Radici. Il festival dell’identità (coltivata, negata, ritrovata)”. Il libro parla di una giovane ragazza che si reca in India in visi

Benedetta Barone
Benedetta Barone
Benedetta Barone

Benedetta Barone nasce nel 1995 a Milano. Scrive e lavora come giornalista, occupandosi prevalentemente di letteratura. Collabora con Domani e il Manifesto. A settembre è uscito il suo primo romanzo breve dal titolo Le infelici