Frölich: «Ammiro gli scrittori dallo sguardo tagliente, cattivo e spiritoso»

La scrittrice tedesca presenta a Torino il suo romanzo La tigre nel giardino (Mondadori), la storia del viaggio di una ragazza e della zia sa una famiglia sikh in India: «Amo quel paese come si ama una persona. Quando ho scritto questo libro rileggevo i grandi russi»

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Anna Katharina Frölich è una scrittrice tedesca. In italiano ha pubblicato La trama dell’invisibile (Mondadori, 2025) dove racconta il rapporto decennale che l’ha legata all’editore Roberto Calasso. La tigre nel giardino è uscito a maggio per Mondadori. Domenica 15 novembre alle ore 16 è al Circolo dei lettori di Torino insieme a Valentina Berengo in occasione di “Radici. Il festival dell’identità (coltivata, negata, ritrovata)”. Il libro parla di una giovane ragazza che si reca in India in visi