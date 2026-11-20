La sociologa è tra i vincitori del premio Balzan 2026 per «il suo contributo teorico pionieristico alle scienze sociali della tecnologia digitale e, in particolare, per il suo concetto di “comunicazione artificiale”»: «I rischi dell’Ia? Il problema è riuscire a controllare in modo efficiente delle macchine che non ragionano e lavorano in modo completamente diverso da noi»

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«Hans Blumenberg diceva che gli esseri umani hanno imparato a volare quando hanno abbandonato l’idea di costruire delle macchine che imitino gli uccelli e battano le ali»: cita questo esempio Elena Esposito per spiegare anche quello che è successo con la cosiddetta intelligenza artificiale generativa, che ha raggiunto i risultati attuali «quando ha abbandonato l’ambizione di riprodurre i processi della mente umana». Per «il suo contributo teorico pionieristico alle scienze sociali della tecnolog