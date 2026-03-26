Hasan Hadi: «Andare al cinema ti purifica. Il mondo non riesce a trovare strumenti per superare i conflitti»

La torta del presidente, vincitore del premio del pubblico e della Caméra d’Or all’ultimo Festival di Cannes, è la prima opera del regista iracheno, cruda favola iniziatica che, attraverso un’accurata ricostruzione storica, ci fa scoprire un paese raramente visto al cinema

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C’era una volta l’Iraq degli anni Novanta, un paese sottoposto all’embargo dell’Onu che stava affondando in una grave crisi sanitaria e alimentare. Allora, un’usanza perversa di Saddam Hussein obbligava gli scolari, estratti a sorte nella loro classe, a preparare una torta in suo onore. Il giorno dell’estrazione, come tutti i suoi compagni, Lamia, che ha nove anni, trema. Ma la sfortuna si abbatte proprio su di lei, che dovrà trovare tutti gli ingredienti per il dolce senza un soldo in tasca. Qu