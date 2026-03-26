L’intervista

Hasan Hadi: «Andare al cinema ti purifica. Il mondo non riesce a trovare strumenti per superare i conflitti»

Hakim Zejjari
26 marzo 2026 • 07:00

La torta del presidente, vincitore del premio del pubblico e della Caméra d’Or all’ultimo Festival di Cannes, è la prima opera del regista iracheno, cruda favola iniziatica che, attraverso un’accurata ricostruzione storica, ci fa scoprire un paese raramente visto al cinema

C’era una volta l’Iraq degli anni Novanta, un paese sottoposto all’embargo dell’Onu che stava affondando in una grave crisi sanitaria e alimentare. Allora, un’usanza perversa di Saddam Hussein obbligava gli scolari, estratti a sorte nella loro classe, a preparare una torta in suo onore. Il giorno dell’estrazione, come tutti i suoi compagni, Lamia, che ha nove anni, trema. Ma la sfortuna si abbatte proprio su di lei, che dovrà trovare tutti gli ingredienti per il dolce senza un soldo in tasca. Qu

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Hakim Zejjari
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Hakim Zejjari

Giornalista pubblicista diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, autore e producer Tv di diversi speciali e reportage sul cinema e l’arte. Le sue interviste con grandi nomi della cultura (da Madonna a Mark Knopfler passando per Woody Allen, Jonathan Coe o Quentin Tarantino) lo hanno portato a collaborare con Sky Italia, Mediaset, il canale internazionale di news France 24 e The New York Times.