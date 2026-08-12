Isabella Rossellini: «Il cinema è in crisi da sempre. Bisogna fare con quel che si ha. I miei genitori? Ci parlo ancora»

A Locarno Isabella Rossellini ha ricevuto l’Excellence Award riservato alle personalità che hanno lasciato il segno nella storia del cinema. Le origini, la straordinaria carriera e le sfide contemporanee della cinematografia al tempo dell’intelligenza artificiale. «Fin da quando ero piccola, sentivo mio padre, Fellini e De Sica parlare continuamente della crisi del cinema. In fondo, è sempre stato così. Per questo motivo guardo al futuro con ottimismo»