Isabella Rossellini: «Il cinema è in crisi da sempre. Bisogna fare con quel che si ha. I miei genitori? Ci parlo ancora»

A Locarno Isabella Rossellini ha ricevuto l’Excellence Award riservato alle personalità che hanno lasciato il segno nella storia del cinema. Le origini, la straordinaria carriera e le sfide contemporanee della cinematografia al tempo dell’intelligenza artificiale. «Fin da quando ero piccola, sentivo mio padre, Fellini e De Sica parlare continuamente della crisi del cinema. In fondo, è sempre stato così. Per questo motivo guardo al futuro con ottimismo»
Attrice, modella, regista, contadina ed etologa: Isabella Rossellini riesce a coniugare le sue diverse anime con disinvoltura. Creatura cinematografica fin dalla culla, musa di David Lynch e icona di bellezza della maison Lancôme continua a essere semplicemente meravigliosa. Non stupisce che un festival come quello di Locarno abbia deciso di premiarla Consegnandole il prestigioso Excellence Award. «Una vera leggenda del cinema contemporaneo», come l'ha definita il direttore artistico Giona A. Na