Cibo

Jaha Koo: «Ognuno ha il suo kimchi. Nella mia arte il cibo è un linguaggio»

Lisa Di Giuseppe e Maria Tornielli
26 settembre 2026 • 07:00
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Il regista e compositore sudcoreano porta al Romeuropa Festival il suo spettacolo Haribo Kimchi, una performance che coinvolge il pubblico per esplorare il tema dell’identità: «Con il cibo non serve spiegare troppo, possiamo capirci attraverso la condivisione e il modo in cui cuciniamo»

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc

Lisa Di Giuseppe e Maria Tornielli
Lisa Di Giuseppe e Maria Tornielli
Lisa Di Giuseppe e Maria Tornielli

Lisa Di Giuseppe scrive di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ha lavorato per Reuters, La7, Corriere della sera e Public Policy. Su Twitter è @sallisbeth.
Maria Tornielli lavora al desk di Domani, si occupa soprattutto di cultura e temi sociali