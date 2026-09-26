Jaha Koo: «Ognuno ha il suo kimchi. Nella mia arte il cibo è un linguaggio»

Il regista e compositore sudcoreano porta al Romeuropa Festival il suo spettacolo Haribo Kimchi, una performance che coinvolge il pubblico per esplorare il tema dell’identità: «Con il cibo non serve spiegare troppo, possiamo capirci attraverso la condivisione e il modo in cui cuciniamo»

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc