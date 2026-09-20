Da Jennifer’s Body a Camp Miasma: il piacere, i corpi e la rappresentazione saffica nell’horror

Diciassette anni dopo la meccanica di dominio e arrendevolezza di Jennifer e Needy, la riappropriazione ha spodestato la rabbia, anche se il desiderio lesbico sembra essere stato spogliato dei suoi corpi. Kris non desidera toccare Billy, desidera soprattutto essere lei: immedesimarsi, abitarla e sperimentarne le pulsioni