Una parabola fulminante

La storia eternal dei Joy Division, un dipinto incompiuto come la Madonna di Manchester

Giovanna Taverni
03 ottobre 2026 • 16:59
Segui Domani su Google

Il box raccoglie concerti registrati tra il 1979 e il 1980, perché la storia della band è brevissima, un fiammifero che brucia scintillante prima di spegnersi tragicamente con il suicidio di Ian Curtis. E da qualche giorno in libreria è arrivato anche Disorder – La storia dei Joy Division, libro di Rennis

Dopo un’estate infinita come quella da poco passata, i cieli di Manchester potrebbero sembrare un dolce rifugio: a venirci incontro il caso che in questo settembre più o meno autunnale ha riportato in cuffia la musica dei Joy Division grazie all’uscita di Eternal (Warner Music) – un cofanetto che contiene 14 dischi live della band inglese, con 16 concerti da ascoltare e due DVD. E così ci ritroviamo catapultati nell’oscurità, tra odissee post-punk e sonorità disperate, disilluse, romantiche: la

Giovanna Taverni
Giovanna Taverni
Giovanna Taverni

Nasce nel 1983. Scrive. Ha fondato la rivista online L’indiependente. Per Domani collabora con le pagine culturali.