Lo sguardo del poeta: vedere boschi negli elettrodomestici

La pratica filosofica ed estetica, con la sua circolarità curiosa e onnivora, si interessa alla scienza. Al contrario, la linearità scientifica invece non riesce a tenere conto del contesto artistico

Anni fa fui chiamato a spiegare il senso distintivo del mio lavoro di scrittore a vari specialisti delle cosiddette scienze dure – discipline caratterizzate dall’uso del metodo scientifico, dati quantificabili, risultati oggettivi e ripetibili come matematica, fisica, chimica e biologia, astronomia. Ebbene, per descriverlo, pensai al funzionamento del fusibile che “salta”. Il dizionario spiega infatti che il fusibile serve a proteggere un circuito dalle sovracorrenti. Consiste di un sottile filo