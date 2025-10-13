Inchieste
Valerio Magrelli
Poeta, scrittore, traduttore, critico letterario e accademico italiano.
Cultura
Lo sguardo del poeta: vedere boschi negli elettrodomestici
13 ottobre 2025 • 19:21
Cultura
Proust e Céline sono stati fratelli. Come Caino e Abele
19 ottobre 2022 • 19:59
Cultura
La marchesa uscì alle cinque
25 agosto 2022 • 13:49
Cultura
Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell’anno, ecco com’è il libro di Gnocchi
26 novembre 2021 • 10:00
Cultura
Otto disavventure all’arma bianca
16 agosto 2021 • 13:13
Cultura
Dalla nebbia della pianura padana emergono storie e misteri dimenticati
28 luglio 2021 • 07:00
Cultura
La spensierata sessualità libera ha reso immortale la ninfa Carrà
07 luglio 2021 • 09:58
Cultura
I dehors sono le cattedrali delle nostre città post Covid
09 giugno 2021 • 14:40
Cultura
Ci siamo spinti troppo vicino all’abisso dell’autodistruzione
05 maggio 2021 • 19:56
Cultura
Come possiamo tradurre la poetica degli errori
18 aprile 2021 • 11:00
