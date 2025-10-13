Valerio Magrelli

Valerio Magrelli

Poeta, scrittore, traduttore, critico letterario e accademico italiano.

Cultura

Lo sguardo del poeta: vedere boschi negli elettrodomestici

13 ottobre 2025 • 19:21
Cultura

Proust e Céline sono stati fratelli. Come Caino e Abele

19 ottobre 2022 • 19:59
Cultura

La marchesa uscì alle cinque

25 agosto 2022 • 13:49
Cultura

Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell’anno, ecco com’è il libro di Gnocchi

26 novembre 2021 • 10:00
Cultura

Otto disavventure all’arma bianca

16 agosto 2021 • 13:13
Cultura

Dalla nebbia della pianura padana emergono storie e misteri dimenticati

28 luglio 2021 • 07:00
Cultura

La spensierata sessualità libera ha reso immortale la ninfa Carrà

07 luglio 2021 • 09:58
Cultura

I dehors sono le cattedrali delle nostre città post Covid

09 giugno 2021 • 14:40
Cultura

Ci siamo spinti troppo vicino all’abisso dell’autodistruzione

05 maggio 2021 • 19:56
Cultura

Come possiamo tradurre la poetica degli errori

18 aprile 2021 • 11:00
12