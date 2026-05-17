Un gioco di specchi delle tradizioni: la Bibbia parallela degli apocrifi

L’aggettivo greco apókryphos vuol dire “nascosto”, ma proprio la sua applicazione ai testi rimasti fuori dal canone biblico ha provocato uno slittamento, per cui nel linguaggio corrente è divenuto sinonimo di “falso”. Guardati per secoli con diffidenza e sospetto, tutti gli apocrifi hanno avuto una popolarità mai tramontata, con un’influenza immensa