La body positivity è finita, dicono. In realtà non era mai iniziata

Su Instagram ho visto un’influencer trasecolare per il ritorno del canone estetico della magrezza. Ma a qualcuno risulta che nella presunta era della body positivity non si commentassero più le foto delle persone famose? C’è mai stato un momento in cui nessuno aveva più niente da ridire sugli aspetti più immediatamente criticabili e accessibili al mondo?
Immagino che i servizi di Studio Aperto sulla prova costume siano già ripartiti da un po’ quindi mi sento legittimata a occuparmene anch’io. Fa caldo, i vestiti sembrano improvvisamente superflui e la tolleranza per la nudità parziale nella società civile si alza ogni anno. Se un tempo mi stranivo a portare sandali e canottiere in città, ora il riscaldamento globale non mi lascia altra scelta. Ogni mattina esco di casa e penso al video di Rock Dj di Robbie Williams, in cui un suo spogliarello de