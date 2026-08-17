La “canicule” è servita: il caldo mette in crisi anche i ristoranti

Quando fuori fa caldo, e tanto, proviamo anche solo a immaginare cosa accade in cucina. Nelle scorse settimane gran parte d’Europa ha vissuto temperature inaudite. A Parigi, tra menu infarciti di piatti freddi, cucine bollenti, ristoranti aperti in orari ridotti o a pieno regime, la canicola ha lasciato il segno

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit