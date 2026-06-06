La comunicazione torna in America, papa Leone ritorna alla tradizione

Il 2 giugno, mentre in Italia si festeggiava l’ottantesimo anniversario della repubblica, nel bollettino della Sala stampa della Santa sede si leggeva il nome – del tutto inatteso – del nuovo prefetto dell’organismo curiale per la comunicazione: María Montserrat “Montse” Alvarado, messicana e cittadina statunitense

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Il papa è dal 6 giugno in Spagna sull’onda di un’attenzione altissima per il primo viaggio in un importante paese europeo, dove per dodici anni Bergoglio non ha messo piede. Attenzione acuita dall’enciclica e per una nuova nomina, di sicuro peso. Il 2 giugno, mentre in Italia si festeggiava l’ottantesimo anniversario della repubblica, nel bollettino della Sala stampa della Santa sede si leggeva il nome – del tutto inatteso – del nuovo prefetto dell’organismo curiale per la comunicazione: María M