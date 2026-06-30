La foodification della moda: il cibo si è preso la passerella

Piatti e ingredienti hanno invaso ogni campo della comunicazione e della cultura. Anche la moda. Dall’aragosta di Salvador Dalì sul vestito di Schiaparelli alla gonna a forma di hamburger di Jeremy Scott, fino all’abito di carne bovina esibito da Lady Gaga. Cibo e moda non sono uguali, ma possono dialogare per affascinarci
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i