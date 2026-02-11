La recensione

“La Gioia” riscatta la cronaca nera, come la “Marinella” di De André

Teresa Marchesi
11 febbraio 2026 • 19:24Aggiornato, 11 febbraio 2026 • 21:19

Basato sulla tragica morte di Gloria Rosboch, Gelormini può permettersi di imprigionare Golino nella solitudine grigia della prof Gioia e di offrire a Saul Nanni – francamente non memorabile come Tancredi de Il Gattopardo – il suo primo vero esame di maturità

Che differenza c’è tra un bel film e un bel film magnetico? Nessuna. Nel senso che puoi analizzare i fattori che mettono in armonia gli ingranaggi di un racconto, ma “l’effetto che fa” appartiene alle sabbie mobili della sensibilità individuale. Quando è passato sugli schermi delle veneziane Giornate degli Autori, La Gioia di Nicolangelo Gelormini – solo italiano in concorso in quella sezione – mi è sembrato un piccolo film magico. Rivisto a cinque mesi di distanza – perché va in sala dal 12 feb

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.