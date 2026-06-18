La lotta dei Mapuche in Cile contro gli allevamenti di salmoni

Da alimento pregiato, negli ultimi anni il salmone è diventato un prodotto di largo consumo, sempre più accessibile dal punto di vista economico. La Norvegia subisce la concorrenza degli allevamenti cileni, dove l’industria del salmone si scontra con i pescatori locali, che proteggono la natura e l’ambiente

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,