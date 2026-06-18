Cibo

La lotta dei Mapuche in Cile contro gli allevamenti di salmoni

Lonko Clara Chiguay e Werken Jaime Velazquez osservano un allevamento di salmoni a Queilen, sull'Isla Grande de Chiloe (foto di Adriana Thomasa)
Lonko Clara Chiguay e Werken Jaime Velazquez osservano un allevamento di salmoni a Queilen, sull'Isla Grande de Chiloe (foto di Adriana Thomasa)
Lonko Clara Chiguay e Werken Jaime Velazquez osservano un allevamento di salmoni a Queilen, sull'Isla Grande de Chiloe (foto di Adriana Thomasa)
Elena Basso
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18 giugno 2026 • 13:11

Da alimento pregiato, negli ultimi anni il salmone è diventato un prodotto di largo consumo, sempre più accessibile dal punto di vista economico. La Norvegia subisce la concorrenza degli allevamenti cileni, dove l’industria del salmone si scontra con i pescatori locali, che proteggono la natura e l’ambiente

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,

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Elena Basso
Elena Basso
Elena Basso

Classe 1991, dal 2019 vive e lavora come giornalista freelance in America Latina occupandosi di violazioni dei diritti umani. I suoi reportage da Cile, Argentina, Brasile, Perù ed Ecuador sono stati pubblicati da testate nazionali e internazionali, fra cui La Repubblica, BBC, The Guardian, Le Monde, Il Manifesto, L’Espresso e Il Venerdì di Repubblica. Ha vinto diversi premi giornalistici, fra cui il Premio Luchetta nel 2023 per l’inchiesta “Stolen identity” che ha coordinato per Repubblica, Le Monde e The Guardian.