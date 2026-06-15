La musica come infanzia. Mettere insieme i suoni

Nella seconda edizione diretta dalla compositrice di musica elettronica Caterina Barbieri la Biennale Musica vuole farci tornare allo stupore: il titolo della rassegna è preso da Emily Dickinson. Ed è sorprendente la scelta del Leone d’oro, che verrà consegnato a Keiji Haino: ma anche questo ciclo vuole mettere in dialogo mondi musicali diversi
È lo stupore il punto di partenza, quello stupore che prova un bambino quando comincia a scoprire il mondo, anche attraverso i suoni. Ed è a quelle sensazioni che il programma della Biennale Musica, nella seconda edizione diretta dalla compositrice di musica elettronica Caterina Barbieri, vuole farci tornare. Riscoprendo gemme preziose, poco conosciute, rivolgendosi a sperimentazioni che nella loro radicalità trovano il modo per risvegliarci dal torpore, per portarci a un ascolto di nuovo meravi