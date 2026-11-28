Viviamo in una società che ha progressivamente eliminato molti degli intervalli che separavano il desiderio dal suo soddisfacimento, senza chiedersi quali conseguenze avrebbe avuto questa conquista sul nostro modo di rapportarci al tempo e, soprattutto, a ciò che non dipende dalla nostra volontà.
Quando ero adolescente, quasi cinquant’anni fa, per registrare una canzone alla radio bisognava anzitutto prepararsi alla possibilità di perderla. Un ragazzo poteva trascorrere un intero pomeriggio accanto al registratore, con una cassetta inserita e il dito sul tasto REC, cercando di riconoscere le prime note del brano desiderato prima che la voce del disc jockey compromettesse la registrazione. Il risultato rimaneva incerto, e tuttavia proprio quella incertezza apparteneva all’esperienza dell’